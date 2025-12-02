Forbidden fruit 2 replica puntata del 2 dicembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 2 dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz, per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. La ragazza, vincendo le resistenze di sua sorella Yildiz, invita anche Emir e Caner. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 96 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 dicembre in streaming | Video Mediaset

