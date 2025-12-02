Food truck spettacoli e mercatini per il Gipsy Garden

Dal 6 all’8 dicembre "Gipsy Garden – Creative Market" torna ai Magazzini del Sale di Cervia con il suo secondo appuntamento, pronto a disegnare un’atmosfera autentica e fiabesca per l'inizio delle festività. La carovana di artisti e sognatori invita il pubblico a immergersi in un'esperienza che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chi di voi si è messo in fila almeno una volta quest’estate davanti ai nostri food truck? ? - facebook.com Vai su Facebook

Fine settimana con lo Street Food. In centro mercatini e spettacoli - Oggi il via alla manifestazione che ruoterà intorno a piazza XX settembre con piatti da tutta Italia. ilrestodelcarlino.it scrive

Cortonart torna nel centro storico. Street food, mercatini e musica - Cortona ospita Cortonart, evento estivo con street food, mercatini vintage, musica e artisti di strada. Scrive lanazione.it

Natale nel Borgo di Tussio, i mercatini tra cibo, arte e musica. Date e appuntamenti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Natale nel Borgo di Tussio, i mercatini tra cibo, arte e musica. Si legge su tg24.sky.it

Natale a Parma e Piacenza: mercatini, musica e Babbo Natale - Mentre a Piacenza, le festività iniziano il 22 novembre con il tradizionale mercatino in piazza Cavalli, aperto tutti i giorni fino alla vigilia di Natale. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Mostre, mercatini, street food. E il villaggio di Babbo Natale. Antichi Sapori fa le cose in grande - 10 dicembre con mercatini, mostre, street food, prodotti locali, spettacoli, concerti, corsa su strada e presentazione di un libro. Come scrive lanazione.it

Mercatini di Natale 2025 a Parma: dove e quando - Gli attesi mercatini di Natale 2025 a Parma porteranno la magia del periodo natalizio tra le strade della città, allietando gli ospiti con musica, spettacoli, odori e dolciumi tipici del Natale. Lo riporta msn.com