Food Farm Academy il progetto di ampliamento | sul tavolo quasi 5 milioni di euro

Nuovi spazi didattici per Food Farm 4.0, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità di Fraore nato nel 2015 per creare un punto di incontro tra scuola e imprese del settore agroalimentare. A Palazzo Bossi Bocchi – sede di Fondazione Cariparma – è stato presentato, nel dettaglio, il progetto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

