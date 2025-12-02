Fontana alla Giornata mondiale delle persone con disabilità
ROMA – Mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la Celebrazione della Giornata mondiale delle persone con disabilità. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). Concerto dei Ladri di Carrozzelle. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Caltanissetta, "GivingTuesday": la fontana del Tritone si illumina di rosso per la giornata mondiale del dono.
la fontana del Nettuno illuminata per la Giornata internazionale delle città contro la #penadimorte
Fontana Luminosa illuminata di rosso per la Giornata Mondiale del Dono - Domani, 2 dicembre, la Fontana Luminosa sarà illuminata di rosso in occasione della Giornata Mondiale del Dono
La Giornata mondiale della Disabilità e le parole dell'inclusione: non «per» ma «con» gli altri - Basta una piccola parola, la congiunzione «con», per rimarcare l'essenza della reciprocità
La fontana di tinge di rosso per la Giornata del dono - Martedì 2 dicembre la fontana che si trova nei Giardini del Teatro Comunale, si illuminerà di rosso in occasione della Giornata mondiale del dono.