Fondi per i Comuni in dissesto | a Caltagirone quasi 478 mila euro per servizi personale e copertura del disavanzo

Il gruppo Grande Sicilia-Mpa di Caltagirone esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione del decreto assessoriale n. 637 del 27 novembre 2025, firmato dal presidente della Regione e assessore ad interim per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, Renato Schifani.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

