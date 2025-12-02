Fondi per frontalieri via libera dalla Regione | 89 milioni ai comuni di confine

Una boccata d'ossigeno per i comuni di frontiera e per i lavoratori frontalieri lombardi. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione che impegna la Regione a garantire che tutte le risorse derivanti dall'accordo fiscale Italia-Svizzera vengano destinate direttamente ai territori di confine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

La #Lega risponde al Pd sul tema dei #ristorni dei frontalieri. «Non è vero che il Governo vuole tagliare i fondi ai Comuni», dice l'onorevole Stefano #Candiani. In Regione una mozione Emanuele Monti Lega - Salvini Premier - facebook.com Vai su Facebook

Fondi per frontalieri, via libera dalla Regione: 89 milioni ai comuni di confine - Il Consiglio regionale approva la mozione per garantire risorse stabili ai territori e ai lavoratori che ogni giorno attraversano il confine con la Svizzera

