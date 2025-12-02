Follia nel Trevigiano partita di basket Under 17 finisce 210 a 3 Si scatena la polemica | Pessimo esempio umiliati dei coetanei

Punteggio da non credere in una partita di basket Under 17 Silver. La squadra di casa, la Polisportiva di Casale sul Sile in provincia di Treviso, ha battuto la Polisportiva di Mogliano Veneto Bianco con lo stratosferico risultato di 210 punti contro 3. Da una parte colpisce l’eccesso di canestri infilati in quattro tempi da 10 minuti ciascuno, che equivalgono a una media di 53 punti per ogni quarto di gioco, 5,3 al minuto. Agli arbitri non è bastato il referto di gara tradizionale, che arriva a contemplare un punteggio non superiore ai 200 punti, hanno dovuto aprire un secondo modulo per ospitare i canestri in eccesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

