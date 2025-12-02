Follia a Nizza gli ultras aggrediscono la squadra | malmenati Boga e Moffi

Dopo la sesta sconfitta consecutiva 400 esagitati hanno atteso la squadra al centro di allenamento: i due giocatori hanno sporto denuncia, il club li ha messi a riposo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

