Follia a Nizza gli ultras aggrediscono la squadra | malmenati Boga e Moffi

Dopo la sesta sconfitta consecutiva 400 esagitati hanno atteso la squadra al centro di allenamento: i due giocatori hanno sporto denuncia, il club li ha messi a riposo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Follia a Nizza, gli ultras aggrediscono la squadra: malmenati Boga e Moffi

Altre letture consigliate

Max, noi ti amiamo così. Non perché sei calmo, perché non lo sei affatto. Sei folle. Una follia che non si cura, una follia che si ama. E stasera, ancora una volta, te ne sei fregato di tutto e di tutti: hai sbattuto la porta in faccia al mondo, hai rimediato l’ennesima e - facebook.com Vai su Facebook

Follia a Nizza, gli ultras aggrediscono la squadra: malmenati Boga e Moffi - Dopo la sesta sconfitta consecutiva 400 esagitati hanno atteso la squadra al centro di allenamento: i due giocatori hanno sporto denuncia, il club li ha messi a riposo ... Scrive gazzetta.it

Follia Nizza, tifosi aggrediscono i giocatori sul pullman - In Francia, in casa Nizza, i tifosi hanno assaltato il centro sportivo del club arrivando al pullman dei calciatori. Lo riporta laziopress.it

Terrore a Nizza: Boga e compagni aggrediti dai tifosi dopo il ko con il Loriant - Un gruppo di ultras ha atteso la squadra di rientro al centro sportivo e ne e nata una colluttazione: attimi di tensione con insulti, anche razzisti, sputi, calci nelle parti basse e pugni ... Da msn.com