Folkstone in concerto all’Orion Live Club
Sabato 6 dicembre alle ore 22:30 i Folkstone saranno in concerto all’Orion Live Club (Viale J.F. Kennedy 52, Ciampino – Roma) per presentare il loro doppio album “Natura Morta”.“Natura Morta” già disponibile dal 21 marzo 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Sabato 22 novembre 2025 si è tenuto il concerto dei Folkstone presso il Fuori Orario di Taneto (RE), sesta tappa del DELIRIUM WINTER TOUR con cui la band band folk-rock metal più amata del nostro Paese sta presentando dal vivo il nuovo album NATURA - facebook.com Vai su Facebook
I Folkstone annunciano concerto in Germania: si esibiranno a Monaco di Baviera - Il gruppo musicale bergamasco, seguito da numerosi fan, è protagonista di concerti estivi sui palchi di alcuni selezionati eventi in tutta Italia nell’ambito ... Secondo bergamonews.it
Ecco gli special guest dei Folkstone al live di Milano - Domenica 17 marzo 2024 il concerto dei Folkstone all’Alcatraz di Milano si arricchisce di due special guest che vitalizzeranno la grande festa nel giorno di San Patrizio. Si legge su rockol.it
Folkstone in concerto a Roma - È in partenza fra pochi giorni il Sopra Le Macerie Tour, che segna ufficialmente l’atteso ritorno live dei Folkstone. Scrive romatoday.it