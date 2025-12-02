FNP CISL Catania celebra i pensionati | memoria risorsa e sostegno della Comunità Etnea

2 dic 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un momento identitario organizzato dalla  FNP CISL Catania  per premiare l’impegno civile e le azioni di tutela che rimettono al centro i bisogni reali I pensionati non sono un costo, ma una risorsa insostituibile. Custodi di memoria e di valori autentici – solidarietà, rispetto, partecipazione – sono un presidio fondamentale di sostegno familiare, volontariato e responsabilità civica. La Federazione Nazionale Pensionati CISL Catania con la  Festa del Pensionato 2025  li celebra – venerd ì  5 dicembre alle ore 18 al Lido Le Palme  – con un momento identitario, di comunità e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com



© Dayitalianews.com - FNP CISL Catania celebra i pensionati: memoria, risorsa e sostegno della Comunità Etnea

