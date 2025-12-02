Florence on ice | torna alla Fortezza il villaggio di Natale con la ruota panoramica
Si accendono le luci su Florence Ice, il nuovo villaggio di Natale che trasforma il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, in un luogo incantato dove la magia delle festività incontra il divertimento per tutta la famiglia. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Torna la ruota panoramica di Firenze, che da oggi venerdì 28 novembre 2025 entrerà in funzione nei giardini della Fortezza da Basso insieme alla pista di pattinaggio sul ghiaccio per il Florence on ice village. Dopo due stagioni passate in piazza Vittorio Vene - facebook.com Vai su Facebook
Florence Ice, inaugurato il villaggio di Natale alla Fortezza da Basso - Inaugurazione ufficiale di Florence Ice, il villaggio di Natale che trasforma il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, per tutte le festività. Da 055firenze.it
Florence Ice, inaugurate ruota panoramica e pista di ghiaccio - La sindaca Funaro: "Momento speciale, un villaggio per tutte le famiglie e soprattutto per i bambini". Riporta nove.firenze.it
Firenze, torna la ruota panoramica (con energia verde) - (askanews) – È stato inaugurato oggi il Florence ICE, il grande parco a tema natalizio che ogni anno anima gli spazi della Fortezza da Basso di Firenze. Lo riporta askanews.it
Dalla ruota panoramica ai mercatini di Natale: cosa fare nel fine settimana tra Firenze e dintorni - Torna Joulutori – Mercato di Natale Nordico, sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 19 al The Social Hub, con oltre 27 espositori ... Riporta 055firenze.it