FLASH Napoli maxi operazione di carabinieri e DDA | ennesimo colpo al clan Licciardi

Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di 21 indagati (19 misure in carcere di cui 5 soggetti già ristretti e 2 agli arresti domiciliari). Gli indagati – nell'ambito del clan Licciardi (alleanza di Secodigliano) – sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di "associazione di tipo mafioso", "estorsioni", "accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti", "ricettazione" ed "evasione", reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

