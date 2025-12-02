Fiumicino espande la rete internazionale | debutta il collegamento per Košice

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Wizz Air annuncia una nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice, seconda città della Slovacchia per popolazione. Il nuovo collegamento opererà 2 volte a settimana, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 31 marzo 2026. La nuova rotta sarà operata da aeromobili Airbus A321neo. “Il lancio della nuova rotta Roma Fiumicino–Kosice è un nuovo importante tassello nella nostra strategia di crescita nella capitale e nel paese – commenta Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – L’Italia rimane il nostro mercato più grande per numero di passeggeri trasportati e Roma Fiumicino è il cuore di questo successo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

