È stata presentata ieri mattina l’iniziativa ‘ Fitness Walk - Special event Christmas Day ’, in programma il 7 dicembre con ritrovo alla Porta degli Angeli (alle 15, partenza 15.30). All’incontro sono intervenuti Francesco Carità, assessore allo Sport, e in videoconferenza Tudor Morosanu, organizzatore dell’evento e titolare del format ‘Fitness Walk’. "Siamo ben felici di accoglie per la prima volta nella versione natalizia questa attività di fitness nella nostra città – ha affermato Carità –. Si tratta di un format sportivo davvero unico nel suo genere, capace di coinvolgere un pubblico in maniera trasversale, dai più piccoli agli adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fitness walk, una camminata lungo le mura