fischi a vicario i tifosi del tottenham divisi se sostenere o contestare e intanto pagano e pretendono

La sconfitta casalinga contro il Fulham ha riaperto una ferita profonda nel rapporto tra i tifosi del Tottenham e squadra. I fischi indirizzati a Vicario dopo l’errore che ha permesso al Fulham di portarsi sul 2-0 e chiudere di fatto il match, hanno esposto una tensione crescente. Specchio di anni di frustrazione e risultati deludenti. L’atmosfera con gli Spurs non è più un sostegno ma un peso, capace di condizionare giocatori e ambiente. Cambiano i campionati ma la tifoseria rispnde ai risultati negativi spaccandosi tra chi contesta e chi vuole sostenere nel momento di difficoltà. I tifosi del Tottenham delusi dai risultati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

