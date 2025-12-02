Firenze pù sicurezza alla stazione di Santa Maria Novella e su bus e tram | firmati due protocolli

Firenze, 2 dicembre 2025 – Più forze dell'ordine e polizia municipale nelle aree limitrofe alla stazione di Santa Maria Novella, potenziamento dei servizi della Polfer e della videosorveglianza all'interno dello scalo ferroviario, anche utilizzando l'intelligenza artificiale predittiva, aumento delle guardie particolari giurate. Sono alcuni dei punti del protocollo che riguarda la stazione fiorentina, siglato tra la prefetta Francesca Ferrandino, la sindaca Sara Funaro e Riccardo Barrile del gruppo Fs. Mettere in sicurezza la stazione. Una serie di impegni messi nero su bianco che «consentano di mettere più stabilmente in sicurezza la stazione» «e le sue adiacenze per restituirle alla piena fruibilità delle comunità di riferimento, garantendo una risposta concreta al bisogno di protezione da possibili atti criminali», si legge nel documento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, pù sicurezza alla stazione di Santa Maria Novella e su bus e tram: firmati due protocolli

