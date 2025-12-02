La risoluzione per esprimere solidarietà e dare la cittadinanza fiorentina alla Special Rapporteur Francesca Albanese sta agitando il centrosinistra. Domani, 3 dicembre, tornerà a riunirsi la commissione “Pace e diritti”, presieduta da Stefania Collesei del Partito Democratico. La commissione - che è composta da 4 membri su 9 del Partito Democratico - discuterà la risoluzione presentata a ottobre da “Sinistra progetto comune”: “Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese”. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, è contrarissima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Firenze, lo scontro sulla cittadinanza ad Albanese