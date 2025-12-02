Firenze lo scontro sulla cittadinanza ad Albanese
La risoluzione per esprimere solidarietà e dare la cittadinanza fiorentina alla Special Rapporteur Francesca Albanese sta agitando il centrosinistra. Domani, 3 dicembre, tornerà a riunirsi la commissione “Pace e diritti”, presieduta da Stefania Collesei del Partito Democratico. La commissione - che è composta da 4 membri su 9 del Partito Democratico - discuterà la risoluzione presentata a ottobre da “Sinistra progetto comune”: “Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese”. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, è contrarissima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
I riflettori di giornata, nel campionato di Serie B femminile, erano tutti per Firenze, dove andava in scena il gran scontro al vertice tra la capolista Il Palagiaccio Firenze Basketball Academy e la Sisas Pallacanestro Perugia. Vediamo cosa ci ha riservato questo t - facebook.com Vai su Facebook
Lo scooterista Fabio Peluso morì in uno scontro a Livorno: non fu incidente ma omicidio volontario Vai su X
Firenze, cittadinanza a Francesca Albanese. La sindaca dice no: “E’ divisiva”. Lite Avs-IV, il Pd tenta la ’terza via’ - A Funaro non sono andate giù le parole della relatrice Onu per i diritti umani in Palestina sull’attacco a La Stampa ... Scrive msn.com
Firenze, niente cittadinanza onoraria per Albanese - “Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto come relatrice Onu Francesca Albanese in più occasioni ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che unire nella comune causa a dif ... Secondo corrieredellacalabria.it
Albanese, anche la sindaca dem Funaro pronta a revocare la cittadinanza onoraria - "Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto, Francesca Albanese, in più occasioni, ha dimostrato di mandare messaggi che portano a ... Segnala iltempo.it
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: polemica in Consiglio - “Apprendiamo dalla stampa che, per IV – Casa Riformista, assegnare la cittadinanza onoraria alla Dott. Da nove.firenze.it
Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza a Francesca Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onor ... Segnala ansa.it
Francesca Albanese cittadina onoraria di Firenze? - IV: "Chi attacca una donna che ha attraversato l’orrore della Shoah non può ricevere onorificienze da Firenze" ... Come scrive nove.firenze.it