Firenze | farmacista aggredita dopo aver rifiutato un rimborso Sindacato | Città sempre meno sicura

A denunciare l'aggressione avvenuta a Firenze ai danni di una farmacista è Uiltucs Toscana esprimendo "piena solidarietà alla farmacista aggredita presso Lafarmacia Moderna di Firenze, vittima di un episodio tanto assurdo quanto significativo del clima che si respira in città" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: farmacista aggredita dopo aver rifiutato un rimborso. Sindacato: “Città sempre meno sicura”

Tentano di aggredire cassiera supermercato Firenze, sciopero - Sciopero e presidio questa mattina all'Esselunga di via di Novoli a Firenze, dopo che nel tardo pomeriggio di sabato scorso una cassiera ha subito un tentativo di violenza all'interno del negozio. Da msn.com