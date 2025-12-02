Firenze | farmacista aggredita dopo aver rifiutato un rimborso Sindacato | Città sempre meno sicura

A denunciare l'aggressione avvenuta a Firenze ai danni di una farmacista è Uiltucs Toscana esprimendo "piena solidarietà alla farmacista aggredita presso Lafarmacia Moderna di Firenze, vittima di un episodio tanto assurdo quanto significativo del clima che si respira in città" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

