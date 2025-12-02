Firenze dai laboratori di letterine alle ghirlande | il Natale accende il Mercato Centrale

Laboratori di letterine, ghirlande colorate, luci, degustazioni e musica: torna il Natale al Mercato Centrale Firenze (piazza del Mercato Centrale, via dell'Ariento) che presenta il calendario di iniziative 2025, un mese di appuntamenti pensati per gli spazi del Mercato in un luogo vivo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

