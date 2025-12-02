Firenze controlli antidroga | spaccia davanti all’Esselunga del Gignoro Tenta la fuga in bici arrestato

Firenzepost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio coordinato dei carabinieri del nucleo radiomobile contro lo spaccio di stupefacenti, un uomo di 37 anni, di origini nordafricane e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, controlli antidroga: spaccia davanti all’Esselunga del Gignoro. Tenta la fuga in bici, arrestato

