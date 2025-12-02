Firenze controlli antidroga | spaccia davanti all’Esselunga del Gignoro Tenta la fuga in bici arrestato

Durante un servizio coordinato dei carabinieri del nucleo radiomobile contro lo spaccio di stupefacenti, un uomo di 37 anni, di origini nordafricane e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, controlli antidroga: spaccia davanti all’Esselunga del Gignoro. Tenta la fuga in bici, arrestato

Scopri altri approfondimenti

Firenze, controlli antidroga: spaccia hashish in piazza Pier Vettori, arrestato https://www.firenzepost.it/2025/11/29/firenze-controlli-antidroga-spaccia-hashish-in-piazza-pier-vettori-arrestato/ Cronaca, Top News, carabinieri, spaccia hashish in piazza pier vettori - facebook.com Vai su Facebook

Operazione antidroga a Firenze: arrestati due coniugi trovati con 125 chili di hashish - La sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato più di 200mila euro, trovata in due trolley e un borsone in auto, e in un armadio ... 055firenze.it scrive

Spacciano cocaina agli studenti americani. Due in manette, sequestrati 20mila euro - Arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio due albanesi, di 19 e 35 anni, entrambi rintracciati a ... Come scrive msn.com

Spaccia in casa, 66enne arrestato a Firenze - E' accaduto nel quartiere Isolotto alla periferia della città, l'11 settembre in occasione di un servizio di controllo della ... Come scrive ansa.it

Operazione antidroga tra Padova, Milano e Firenze - I Carabinieri di Padova hanno eseguito stamani 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale euganeo, a carico di un gruppo di cittadini tunisini e italiani ... Segnala notizie.tiscali.it