Firenze apre la mostra immersiva dedicata a Frida Kahlo
Firenze, 2 dicembre 2025 - Da domenica 7 dicembre a domenica 29 marzo 2026 la Cattedrale dell’Immagine di Firenze apre le sue porte a Frida Kahlo – Emotion Exhibition, l’esclusiva mostra immersiva dedicata all’incredibile figura di Frida Kahlo e prodotta dalla fiorentina Crossmedia Group. Frida Kahlo – Emotion Exhibition è un’esperienza immersiva dedicata alla straordinaria figura di Frida Kahlo, che permetterà ai visitatori di immergersi nel ricco e complesso universo dell’iconica artista messicana. Il percorso condurrà il pubblico attraverso la sua produzione artistica, la sua intensa vita personale e le idee che hanno reso il suo pensiero così attuale e rivoluzionario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Firenze Fiera apre dicembre con un calendario ricco di eventi e congressi che accompagnano la chiusura dell’anno con nuove occasioni di confronto e partecipazione. Palazzo degli Affari Palazzo dei Congressi Fortezza da Basso Scopri: firenzefiera.it/ Vai su X
Firenze, è il tuo momento!? Trackside Lab apre in città: emozioni, colori e adrenalina di Formula 1 , tutto in Via Portarossa 9R Non puoi perderti il semaforo verde. Vieni e prova a vincere 2 biglietti per Monza! - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, apre la mostra immersiva dedicata a Frida Kahlo - Il percorso condurrà il pubblico attraverso la produzione artistica, la sua intensa vita personale e le idee che hanno reso il pensiero di Frida Kahlo cos ... Segnala lanazione.it
Cosmogonia, a Firenze un’esperienza immersiva che conduce alle origini dell’universo - A Firenze la Fondazione Andrea Bocelli propone Cosmogonia, un'esperienza immersiva che conduce alle origini dell'universo ... Secondo vita.it
La realtà virtuale in mostra a Firenze con le opere di Claudia Losi e Valentina Furlan - Il festival “Lo schermo dell’arte” torna ad animare Firenze con numerosi appuntamenti di cinema e arte contemporanea e, in collaborazione con Palazzo Strozzi, negli ambienti della Strozzina, presenta ... Secondo artribune.com
Firenze, la favola di Pinocchio diventa una mostra immersiva - La Cattedrale dell’Immagine di Firenze ospiterà una nuova mostra immersiva dedicata al burattino più famoso del mondo: Pinocchio. Lo riporta lanazione.it
Firenze, a Palazzo Vecchio la mostra 'Il Tempo Fluido, Che Jianquan': videoproiezioni in Sala d’Arme - Una serie di videoproiezioni monumentali dedicate alla ciclicità del tempo e al rapporto tra uomo e natura: in Sala d’Arme di Palazzo Vecchio arriva la mostra " Il Tempo Fluido. 055firenze.it scrive