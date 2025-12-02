Firenze | aggredisce l’ex compagna e le ruba portafogli Arrestato

Firenzepost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato in piazza Dalmazia a Firenze un uomo di 31 anni, di origine peruviana e senza fissa dimora, con l'accusa di rapina e maltrattamenti ai danni della ex compagna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze aggredisce l8217ex compagna e le ruba portafogli arrestato

© Firenzepost.it - Firenze: aggredisce l’ex compagna e le ruba portafogli. Arrestato

Contenuti che potrebbero interessarti

Firenze, l'aggredisce e le taglia i capelli con un rasoio elettrico: si indaga sull'ex compagno - Una ragazza poco più che diciottenne è stata aggredita all'alba di domenica nel quartiere residenziale dell'Isolotto, a Firenze, da un uomo che l'ha attesa sotto casa per ore e che, una volta avuto ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Aggredisce L8217ex Compagna