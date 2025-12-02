Firenze | aggredisce l’ex compagna e le ruba portafogli Arrestato

I carabinieri hanno arrestato in piazza Dalmazia a Firenze un uomo di 31 anni, di origine peruviana e senza fissa dimora, con l'accusa di rapina e maltrattamenti ai danni della ex compagna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: aggredisce l’ex compagna e le ruba portafogli. Arrestato

