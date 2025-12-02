Fiorini mantiene la vetta
Pareggia la Fiorini Pesaro a Viadana. Dopo la lunga pausa per gli impegni della Nazionale, Pesaro chiude 17-17 contro i Caimani. Un risultato che permette ai giallorossi di guadagnarsi 2 punti e mantenere la testa della classifica del campionato di serie A. In vetta però i marchigiani ora non sono più soli. Il team del presidente Simone Mattioli è stato raggiunto da Casale e Tarvisium. "Una partita strana, abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo iniziato a fare qualche fallo e siamo andati in difficoltà – così commenta coach Marcelo Martino –. Abbiamo sofferto le decisioni arbitrali, che in alcuni frangenti non abbiamo compreso, e abbiamo perso calma e concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
