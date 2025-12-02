Fiorentina Ferrari | A Bergamo è nato un patto fra tifosi e squadra Usciremo da questa situazione

Intervistato da Sky, Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato di una specie di "patto" con i tifosi nato dopo la sconfitta di Bergamo. Queste le sue parole: "Ci sono state delle situazioni che hanno bisogno di unità. La cosa bellissima è successa a Bergamo dopo la sconfitta: Dzeko con tutta la squadra sotto la curva, a trovare il modo di capirsi e remare tutti dalla stessa parte. Domenica può essere nato qualcosa di importante. Nello spogliatoio non ho visto facce impaurite, ma arrabbiate. Ho visto qualche lacrima di rabbia, di voglia di riuscire a fare quello che siamo in grado di fare" L'articolo Fiorentina, Ferrari: “A Bergamo è nato un patto fra tifosi e squadra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Ferrari: “A Bergamo è nato un patto fra tifosi e squadra. Usciremo da questa situazione”

