Fiorello si veste da Sandokan a La Pennicanza e scherza | Vertici Rai stanno defibrillando Salgari

Fiorello ha aperto la nuova puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, vestito da Sandokan ironizzando sulla nuova serie Rai. “Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno. ieri infatti non era affatto figo. appena l’ho visto ho detto: ‘ma chi è? Lady Gaga?!’. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore, lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!”, le parole del conduttore che poi ha continuato: “Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorello si veste da Sandokan a “La Pennicanza” e scherza: “Vertici Rai stanno defibrillando Salgari”

