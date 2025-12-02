Fiorello | Con Can Yaman versione Sandokan la mia eterosessualità ha vacillato

Periodicodaily.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fiorello e Biggio ancora protagonisti su Rai Radio2 con 'La Pennicanza', in onda oggi con un nuovo appuntamento come ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13:45, per tre quarti d’ora di satira, improvvisazione e ironia tagliente. Lo showman apre la puntata vestito da Sandokan e parte subito con l’ironia sulla serie: "Ieri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fiorello can yaman versioneFiorello: "Con Can Yaman versione Sandokan la mia eterosessualità ha vacillato" - Ampio spazio anche al nuovo catalogo film di Rai Cinema: ‘Il rumore delle cose nuove’ di Genovese, ‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti, ‘Le cose non dette’ di Muccino, ‘Nel tepore del ballo’ di ... Riporta adnkronos.com

fiorello can yaman versioneFiorello più Sandokan di Can Yaman a La Pennicanza: gag irresistibili e il fascino della Calabria set della serie evento di Rai 1 - Fiorello si è innamorato di Sandokan e arriva in puntata con tanto di turbante, capelli lunghi e matita nera sotto gli occhi. Si legge su corrieredellumbria.it

Fiorello vestito da Sandokan: “Can Yaman mette in crisi la mia eterosessualità, i vertici Rai stanno defibrillando Salgari” - Lo showman consacra il successo della serie: “Sono ventidue anni che vediamo repliche di Montalbano, ora vedremo ... Segnala fanpage.it

fiorello can yaman versioneFiorello si veste da Sandokan a "La Pennicanza" e scherza: "Vertici Rai stanno defibrillando Salgari per fargli scrivere altre storie!" - (LaPresse) Fiorello ha aperto la nuova puntata de "La Pennicanza", in onda su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, vestito da Sandokan ironizzando sulla nuova serie Rai. Lo riporta video.corriere.it

fiorello can yaman versioneLa Pennicanza, Fiorello commuove in diretta con l’omaggio a Ornella Vanoni: “Se lo meritava” - Nella puntata di oggi, lunedì 24 novembre, lo showman si è collegato con i Sinner per un commento a caldo sulla Coppa Davis. Scrive libero.it

fiorello can yaman versioneFiorello è Sandokan: “I vertici Rai stanno defibrillando Salgari per fargli scrivere altre storie” - Lo showman scherza durante “La Pennicanza” sul successo della serie che ha avuto ieri sera quasi 6 milioni di spettatori ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiorello Can Yaman Versione