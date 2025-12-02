Fiorella Mannoia alla Reggia di Caserta ultima data del tour

Tempo di lettura: 2 minuti Si concluderà il 7 settembre 2026 alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo viaggio live di Fiorella Mannoia tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. L’unica tappa in Campania del tour che si concluderà proprio con il concerto in programma all’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”. Sarà un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiorella Mannoia, alla Reggia di Caserta ultima data del tour

