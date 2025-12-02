Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve Mannoia fa tappa alla Reggia

Lunedì 7 settembre 2026 alle 21 alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, è in programma l’unica tappa in Campania del tour "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve", di Fiorella Mannoia che si concluderà proprio con il concerto in programma all’undicesima edizione del festival. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

La voce di Fiorella per Faber e Fossati: Il 7 luglio al Marostica Summer Festival il progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano” #bassanonet - facebook.com Vai su Facebook

Fiorella Mannoia canta Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati: Anime Salve - Vigevano in Castello 2026 - Mercoledì 15 luglio 2026 arriva in concerto a Vigevano (Pavia) Fiorella Mannoia, nell'ambito del suo nuovo tour estivo Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, un viaggio dedicato ai repertori di ... Si legge su mentelocale.it

MUSICA - “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, Fiorella Mannoia in concerto alla Reggia di Caserta il 7 settembre 2026 - Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed ... Segnala napolimagazine.com

La voce di Fiorella per Faber e Fossati - Il 7 luglio al Marostica Summer Festival il progetto live “Fiorella canta Fabrizio e Ivano” ... Segnala bassanonet.it

Fiorella Mannoia canta Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati: Anime Salve - Lake Sound Park 2026 - 30 arriva in concerto a Cernobbio (Como) Fiorella Mannoia, nell'ambito del suo nuovo tour estivo Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, un viaggio dedicato ai ... Si legge su mentelocale.it

Nel nuovo tour, Fiorella Mannoia canta De André e Fossati - Il prossimo tour di Fiorella Mannoia, che partirà da Genova a giugno, si intitola "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve" ... Lo riporta spettakolo.it

Fiorella Mannoia porta in tour "Anime salve" di De André e Fossati. Ecco tutte le date dei concerti - Fiorella Mannoia apre un nuovo capitolo della sua attività dal vivo riportando al centro del palco l’eredità di Fabrizio De André . Secondo ondarock.it