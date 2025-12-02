Fino alla fine del mondo – Director’s Cut di Win Wenders esce al cinema | data di uscita trailer e ben 3 clip del film
Dopo aver fatto risplendere sul grande schermo le versioni restaurate di Il Cielo sopra Berlino, Così lontano, così vicino!, Buena Vista Social Club e Paris, Texas CG Entertainment porterà al pubblico italiano un altro capolavoro di Wim Wenders, restaurato in 4K: Fino alla fine del mondo – director’s cut che sarà distribuito in sala dal 9 dicembre 2025. Per celebrare l’uscita del film CG Entertainment ha realizzato un nuovo trailer italiano, approvato dalla Wim Wenders Foundation e accompagnato dai brani A Ghost Story e Dead Labour tratti dall’album Through metaphors, assonance but mostly by differences dei Goro Hanada. 🔗 Leggi su Screenworld.it
