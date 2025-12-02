Finge di andare in bagno lo trovano a frugare nel magazzino | arrestato ed espulso
«È entrato e ha iniziato a girare per il ristorante pensando che nessuno lo vedesse: erano le 21 di sabato sera, noi eravamo impegnati con i clienti. Quando gli abbiamo chiesto se gli servisse qualcosa, lui ha detto che cercava il bagno e glielo abbiamo indicato. Poco dopo abbiamo visto che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
"Con l'andare degli anni, avendo più possibilità di dialogo con papà, ci siamo scoperti molto simili soprattutto nei nostri difetti, creando così una sorta di canagliesca complicità a spese della mamma che, pur essendo un angelo, sa più di noi come restare coi pi - facebook.com Vai su Facebook
Picchiata brutalmente dal vicino di casa perché nera e africana, la storia di Reine e il razzismo che l’Italia finge di non vedere Reine Atadieu Djomkam vive in Italia da quasi quindici anni, è arrivata dal Camerun con un sogno semplice e legittimo, costruire un f Vai su X
Finge di andare in bagno, lo trovano a frugare nel magazzino: arrestato ed espulso - Sabato l'allarme è partito da un ristorante cinese in centro a Mestre, dove uno straniero si è introdotto verso le 21, in pieno orario di attività. Riporta veneziatoday.it