Fine della serie di 13 anni del MCU e le colpe di Disney
l’andamento delle uscite cinematografiche supereroistiche nel 2025 e il declino della dominance dell’mcu. Il 2025 segna un decennio caratterizzato dalla forte presenza delle produzioni del Marvel Cinematic Universe, Quest’anno si è distinto per un’importante inversione di tendenza. Nonostante l’attesa per le principali uscite, i risultati al botteghino hanno evidenziato un calo di interesse e successo commerciale rispetto agli anni precedenti. Nel presente approfondimento, verranno analizzate le principali pellicole e il loro impatto sul panorama cinematografico supereroistico, con uno sguardo alle cause di questa flessione e alle prospettive future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
Da oggi Amara ti regala il 20% di sconto su tutta la collezione! Ci sono nuovi articoli al *50%*nella sezione XMAS con i prezzi pazzi… https://www.amara.it/it/256-affari-fine-serie - facebook.com Vai su Facebook
Il Marsiglia batte una big 13 anni dopo l'Inter: interrotta serie di 17 sconfitte consecutive - 1) in Champions League, l’Olympique Marsiglia non si è soltanto rilanciato nella corsa. Segnala tuttomercatoweb.com