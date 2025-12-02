Fine della serie di 13 anni del MCU e le colpe di Disney

l’andamento delle uscite cinematografiche supereroistiche nel 2025 e il declino della dominance dell’mcu. Il 2025 segna un decennio caratterizzato dalla forte presenza delle produzioni del Marvel Cinematic Universe, Quest’anno si è distinto per un’importante inversione di tendenza. Nonostante l’attesa per le principali uscite, i risultati al botteghino hanno evidenziato un calo di interesse e successo commerciale rispetto agli anni precedenti. Nel presente approfondimento, verranno analizzate le principali pellicole e il loro impatto sul panorama cinematografico supereroistico, con uno sguardo alle cause di questa flessione e alle prospettive future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

