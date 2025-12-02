Fincantieri firma il protocollo d’intesa sul modello produttivo e appalti della filiera

Fincantieri ha sottoscritto, con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM e l’Esecutivo del Coordinamento sindacale, un Protocollo d’Intesa sul Modello Produttivo e sul Sistema degli Appalti della Filiera. Si tratta di un risultato di importanza strategica, a conclusione di un percorso avviato all’inizio del 2025, che consolida un impianto regolatorio avanzato, capace di affiancare lo sviluppo del modello produttivo del Gruppo a un miglioramento concreto delle condizioni di lavoro in materia di legalità, sicurezza, protezione e inclusione sociale. Il Protocollo valorizza le iniziative di Fincantieri volte a ridurre il mismatch occupazionale attraverso i programmi di recruiting e i processi di innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fincantieri firma il protocollo d’intesa sul modello produttivo e appalti della filiera

Scopri altri approfondimenti

La futura USS Cleveland (LCS 31), sedicesima ed ultima nave della sua classe, è stata consegnata alla Marina degli Stati Uniti da Fincantieri Marinette Marine, segnando il completamento del programma LCS classe Freedom. Un risultato raggiunto dopo ol - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo firmato la concessione che regola l’occupazione e l’utilizzo da parte del nostro Gruppo di una parte significativa del Porto di Ancona per le nostre attività industriali. La firma è avvenuta tra il nostro CEO Pierroberto Folgiero e il Presidente dell'Autorità Vai su X

Fincantieri firma il nuovo Protocollo sugli appalti: più sicurezza, legalità e tutele per i lavoratori - Fincantieri ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM, UILM e l’Esecutivo del Coordinamento sindacale un Protocollo d’Intesa dedicato al Modello Produttivo e al Sistema degli Appalti della ... Come scrive triestecafe.it

Fincantieri firma con i sindacati Protocollo d'Intesa su Modello Produttivo e Appalti della Filiera - Fincantieri ha sottoscritto, con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM e l’Esecutivo del Coordinamento sindacale, un Protocollo d’Intesa ... Segnala teleborsa.it

Fincantieri, firmato il Protocollo d’Intesa sul Modello Produttivo e sul Sistema degli Appalti della Filiera - Sale (Fincantieri): "La firma di questo Protocollo rappresenta una visione condivisa che mette al centro la qualità del lavoro, la sicurezza, la legalità ... Secondo affaritaliani.it

Fincantieri firma protocollo intesa con sindacati - Fincantieri ha sottoscritto, con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM e l'Esecutivo del Coordinamento sindacale, un Protocollo d'Intesa sul Modello Produttivo e sul Sistema degli Appalti della Fil ... Riporta ansa.it

Fincantieri, siglato un Protocollo d’Intesa su Modello Produttivo e Sistema degli Appalti della Filiera - ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri ha sottoscritto, con le Segreterie Nazionali FIM, FIOM e UILM e l’Esecutivo del Coordinamento sindacale, un Protocollo d’Intesa sul Modello Produttivo e sul Sistema degl ... Si legge su msn.com