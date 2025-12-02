O gni volta, la stessa storia: la corsa per arrivare nello studio del medico di base prima che chiuda, l’attesa insieme ai pazienti che hanno bisogno di un consulto, e la stessa richiesta, ogni mese. Ovvero il rinnovo della stessa identica ricetta. I milioni di italiani che convivono con patologie croniche, come può essere il diabete o l’ipertensione, possono finalmente dire addio a questo rituale fisso e stressante, che poco ha a che fare con la cura. Le ricette mediche diventano infatti annuali. La Svezia è il primo Paese prescritto dai medici per curare mente e corpo X Malattie croniche: la ricetta medica diventa annuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Finalmente una svolta per le ricette mediche per patologie croniche: diabete, ipertensione, asma... basta corse dal medico