Finalmente una svolta per le ricette mediche per patologie croniche | diabete ipertensione asma basta corse dal medico
O gni volta, la stessa storia: la corsa per arrivare nello studio del medico di base prima che chiuda, l’attesa insieme ai pazienti che hanno bisogno di un consulto, e la stessa richiesta, ogni mese. Ovvero il rinnovo della stessa identica ricetta. I milioni di italiani che convivono con patologie croniche, come può essere il diabete o l’ipertensione, possono finalmente dire addio a questo rituale fisso e stressante, che poco ha a che fare con la cura. Le ricette mediche diventano infatti annuali. La Svezia è il primo Paese prescritto dai medici per curare mente e corpo X Malattie croniche: la ricetta medica diventa annuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
FINALMENTE! Notizia si qualche giorno fa AIRDROP compatibile con PIXEL 10!!!! SVOLTA! Qui la pillola, su YouTube trovate il video completo! - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, FdI: svolta attesa, Abruzzo e Regioni meno popolose finalmente riconosciute lavocedelpatriota.it/sanita-fdi-svo… via @vocedelpatriota Vai su X
Ricette mediche, da oggi cambia la durata ma non per tutti: la lista delle patologie - Svolta sul fronte delle ricette mediche: la durata si allunga e di molto ma non per tutti. milano.cityrumors.it scrive
Dossier dei farmaci e ricette valide un anno: svolta per i malati cronici - La rivoluzione, resa possibile dal Decreto Semplificazioni e dalla legge di Bilancio 2026, è «un cambiamento epocale» secondo il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Brescia Francesco Rastrelli ... Lo riporta giornaledibrescia.it
Ricette mediche ai morti, alla svolta il processo Apotheke - Oggi il Tribunale ha ascoltato l’Accusa, rappresentata dalla PM Francesca Bonazinga, che, dopo aver ... Come scrive msn.com
Ricetta elettronica obbligaroria, le novità dal 2025. Cosa cambia e quali sono i vantaggi - Dopo le prescrizioni "rosse" infatti, anche le "bianche" diventeranno ufficialmente obsolete, lasciando pieno campo alla ... Secondo ilgiornale.it
Ricette mediche solo digitali: le novità in Manovra 2025 - A partire dal 2025 scomparire progressivamente la ricetta medica cartacea, sostituite dalla prescrizione sanitaria in formato digitale. pmi.it scrive