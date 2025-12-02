Finalissima di X-Factor Bagheria tiferà per la sua Delia in diretta dal teatro di Villa Butera

Dopodomani - giovedì 4 dicembre - Bagheria sosterrà Delia Buglisi, per la finale del talent show X-Factor. Previsto ingresso gratuito al teatro Muratore di Villa Butera sino a esaurimento posti. Delia, artista con radici bagheresi, ha conquistato l'Italia con la sua fusione unica di folk. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

