Film neo-western crime di successo ora disponibile in streaming globale

successo globale di Prime Video con il film di Taron Egerton. Negli ultimi mesi, Prime Video sta confermando la propria posizione come piattaforma di streaming di grande successo a livello mondiale, grazie anche alla popolarità di una delle pellicole più recenti associata a Taron Egerton. Dopo una ricezione critica molto positiva, il film, considerato tra i titoli più oscuri del 2025, sta ottenendo risultati sorprendenti nell'universo dello streaming, consolidando la propria rilevanza tra gli utenti di tutto il mondo. performance del film She Rides Shotgun. Traguardo di leadership in numerosi paesi.

