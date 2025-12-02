annunci e anteprime delle future uscite disney italiana per la stagione 2025-2026. Le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento del 2025 hanno rappresentato un’importante occasione per disney Italia di svelare i principali titoli che accompagneranno le sale italiane nel corso dell’ultimo trimestre del 2025 e fino all’autunno del 2026. La vasta proposta si caratterizza per una combinazione di generi, formati e target di pubblico, con grandi ritorni, attesissimi live-action, progetti originali e nuove incursioni nei franchise più popolari. Nel corso dell’evento è stato inaugurato con una presentazione speciale dedicata a Avatar: Fuoco e Cenere, progetto che prevede un’anteprima spettacolare attraverso un video mapping sul vulcano di Stromboli, in un’esplosione di effetti visivi che anticipa il ritorno dell’universo di James Cameron. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film Disney in uscita: da avatar agli Avengers tutte le novità e anticipazioni