Film Disney in uscita | da avatar agli Avengers tutte le novità e anticipazioni
annunci e anteprime delle future uscite disney italiana per la stagione 2025-2026. Le Giornate Professionali di Cinema di Sorrento del 2025 hanno rappresentato un’importante occasione per disney Italia di svelare i principali titoli che accompagneranno le sale italiane nel corso dell’ultimo trimestre del 2025 e fino all’autunno del 2026. La vasta proposta si caratterizza per una combinazione di generi, formati e target di pubblico, con grandi ritorni, attesissimi live-action, progetti originali e nuove incursioni nei franchise più popolari. Nel corso dell’evento è stato inaugurato con una presentazione speciale dedicata a Avatar: Fuoco e Cenere, progetto che prevede un’anteprima spettacolare attraverso un video mapping sul vulcano di Stromboli, in un’esplosione di effetti visivi che anticipa il ritorno dell’universo di James Cameron. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Cari Spettatori, questa settimana vi presentiamo il film d'animazione Disney ZOOTROPOLIS 2 diretto da Byron Howard e Jared Bush, sequel di Zootropolis (2016) Questa settimana la programmazione prosegue fino a lunedì! Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio da Avatar ad Avengers: il listino dei grandi appuntamenti Disney - Il ritorno a Pandora dà il via a un anno che passando per la grande animazione di Toy Story 5 ci porta fino al ritorno degli Avengers. Lo riporta msn.com
Avatar: Fuoco e Cenere, quando si potrà vedere in Italia l'attesissimo terzo film? - Ecco tutto quello che dovete sapere sull'uscita in Italia dell'attesissimo terzo capitolo della saga di Avatar. Segnala cinema.everyeye.it
Disney Italia presenta a Sorrento la line-up cinema tra Avatar, Pixar, live-action e grandi ritorni - Disney presenta a Sorrento tutte le novità in arrivo al cinema: da Avatar a Pixar, Marvel, Star Wars e i live- cinefilos.it scrive
Avatar 3: le previsioni per il box office - In vista dell'uscita a metà dicembre sono uscite le prime proiezioni per il box office. Riporta sentieriselvaggi.it
Novità Disney | Avatar, Star Wars ed altro dalle Giornate Professionali di Cinema - L'annuale appuntamento con le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento è stato aperto dal colosso Disney in queste ore. Riporta universalmovies.it
Stromboli diventa Pandora nel nuovo Avatar 3 di James Cameron - L’energia primordiale delle Eolie incontra la fantascienza: i paesaggi alieni di Stromboli ispirano le sequenze del nuovo capitolo della saga di Avatar. Riporta siviaggia.it