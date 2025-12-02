Filippo Caccamo con il nuovo spettacolo Fuori di Telagiovedì 4 Dicembre al Teatro Olimpico di Roma

FILIPPO CACCAMO FUORI DI TELA La star dei social in tour da novembre nei teatri d'Italia con il nuovo spettacolo Fuori di Tela, dove la storia dell'arte diventa spunto per ridere del quotidiano Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del "mondo scuola", Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok – è pronto da novembre a calcare la scena con il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela (scritto e interpretato dallo stesso Caccamo, prodotto dalla sua agenzia Talia Media in partnership con Teatro Verdi di Montecatini Terme e Essevuteatro di Firenze ).

