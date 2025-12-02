Fiesole apre il rinnovato centro Coop alle Caldine
Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto vendita di Caldine che inaugura domani 3 dicembre, con apertura al pubblico alle 8.30. Il punto vendita, ubicato in Piazza del Mezzadri, è stato presentato oggi alla stampa alla presenza Cristina Scaletti, Sindaca del Comune di Fiesole, della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
