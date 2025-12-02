Fiera Milano sarà la casa dell' undicesima edizione dei Gazzetta Sports Awards
La gioia dell'amministratore delegato e direttore generale, Francesco Conci: "Ospitare questi premi è un forte segnale, ci stiamo aprendo a nuovi mondi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dal 6 al 14 dicembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho - facebook.com Vai su Facebook
#ABB è a #SMARTBUILDINGEXPO a Fiera Milano Rho con soluzioni per edifici più sicuri, efficienti e connessi. Dalla distribuzione elettrica intelligente al building management, fino alle tecnologie per una gestione energetica sostenibile. to.abb/k0GUSp9qh Vai su X
Alla Fiera di Milano nasce la prima casa del Made in Italy - La Fiera di Milano è la prima ad ospitare la prima Casa del Made in Italy, un presidio istituzionale del Mimit, Ministero per le Imprese e il Made in Italy, per promuovere le eccellenze italiane ... Segnala ansa.it
