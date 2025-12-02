Fico ha già problemi a fare la giunta | gli alleati lo pressano e De Luca chiede più spazio

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria del 24 novembre e Roberto Fico, nuovo presidente della Regione Campania, deve già affrontare i primi problemi politici. Il centrosinistra che lo ha sostenuto reclama spazi diversi, pone veti e Vincenzo De Luca, che ha eletto 5 consiglieri regionali, non vuole stare a guardare. Regalo di .Natale. Roberto Fico dovrebbe essere proclamato non prima del 15 dicembre. Da allora varà dieci giorni di tempo, fino a Natale, per nominare la giunta, secondo lo Statuto. Ma dovrà districarsi fra tanti veti e tante richieste. Leggi anche Campania, l'ultima figuraccia di Fico: diserta l'incontro tra i candidati su Raitre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fico ha già problemi a fare la giunta: gli alleati lo pressano e De Luca chiede più spazio

