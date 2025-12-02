Fiano Barbero e Zerocalcare contro l' editore neofascista ospite al festival Più libri più liberi
Prima l'appello dell'ex parlamentare Pd Emanuele Fiano - "È proprio necessario ospitare editori di autori di chiara fede neofascista o neo nazista?" - poi la raccolta firme di scrittori e fumettisti. Al centro della nuova polemica che ha colpito il festival Più libri più liberi c'è la. 🔗 Leggi su Today.it
