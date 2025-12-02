Fiamme nell' abitacolo scoppia il parabrezza | auto completamente carbonizzata
È stata questione di pochi secondi tra il primo odore di bruciato e la vettura trasformata in una torcia. Lunedì mattina a Rodengo Saiano, in via Brescia, una vecchia Fiat Punto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in movimento: il fumo è salito dal cruscotto, poi le fiamme, lo scoppio del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
