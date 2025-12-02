Fi-Pi-Li verso la costituzione di Toscana Strade Giani | Ma inizialmente non ci sarà pedaggio
La delibera per la costituzione della Toscana Strade spa arriverà entro la fine dell'anno in consiglio regionale per essere discussa. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani a Pisa nell'ambito della presentazione dello studio Sample di Camera di Commercio e scuola Sant'Anna sulla mobilità. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
TERMOLI. Verso le elezioni, tornano in campo Antonio D'Aimmo e Antonio Chieffo: nasce il gruppo 'Pro Costituzione' Guarda il servizio #politica #molise #elezioni #termoli - facebook.com Vai su Facebook
Invertire la rotta che ci spinge dritti verso una #sanità “all’americana” è possibile solo restituendo al SSN il ruolo che la Costituzione gli assegna. Garantire a tutti il diritto alla tutela della #salute, indipendentemente da reddito, luogo di residenza e condizioni so Vai su X
Fi-Pi-Li, Giani: “Entro l’anno in Consiglio la delibera di costituzione di Toscana Strade” - Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani intervenendo a Pisa alla presentazione dello studio Sample sulla mobilità sostenibile lungo la Fi- Da livornopress.it
Fi-Pi-Li, il 2026 sarà l'anno della svolta? - “La Regione sta portando avanti un proprio studio sulla Strada di grande comunicazione Firenze- Lo riporta nove.firenze.it
Rimosso tir ribaltato, riaperta Fi-Pi-Li verso Firenze - Li, chiusa per quasi 7 ore a causa del ribaltamento di un tir verificatosi alle 11:30 nel tratto tra Montelupo Fiorentino e ... Scrive ansa.it