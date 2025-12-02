Fi-Pi-Li verso la costituzione di Toscana Strade Giani | Ma inizialmente non ci sarà pedaggio

Livornotoday.it | 2 dic 2025

La delibera per la costituzione della Toscana Strade spa arriverà entro la fine dell'anno in consiglio regionale per essere discussa. Lo ha detto il governatore Eugenio Giani a Pisa nell'ambito della presentazione dello studio Sample di Camera di Commercio e scuola Sant'Anna sulla mobilità. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

