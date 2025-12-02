Fi-Pi-Li Giani | Entro l’anno Toscana Strade Terza corsia e ipotesi pedaggio tir

"La Regione sta portando avanti un proprio studio sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. E’ sulla base di quello che voglio compiere le scelte, a partire dalla costituzione della Toscana Strade spa, la cui delibera porterò entro fine anno in Consiglio regionale perché ne discuta” L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fi-Pi-Li, Giani: “Entro l’anno Toscana Strade”. Terza corsia e ipotesi pedaggio tir

Sanità, Giani: “Investire più risorse per sostenere Ssn” (Adnkronos) - Se entro la fine dell'anno il Fondo sanitario nazionale non viene assegnato alle 20 Regioni, non potremo spendere quelle risorse. Essendo quello della sanità italiana un bilancio da 140 mili - facebook.com Vai su Facebook

#Toscana, il presidente Eugenio #Giani ha nominato la 23enne Mia #Diop ( #PD) come vicepresidente della regione, rendendola una dei più giovani assessori regionali d’Italia. La consigliera comunale di Livorno ha dichiarato: "Oggi la mia generazione vive t Vai su X

Fi-Pi-Li: Giani, entro l’anno in Consiglio la delibera di costituzione di Toscana Strade - (FERPRESS) – Firenze, 2 DIC – “La Regione sta portando avanti un proprio studio sulla Strada di grande comunicazione Firenze- Come scrive ferpress.it

Odissea Fi-Pi-Li, altra estate di guai. Lavori tra Indiano e Scandicci: " Presto sarà scorrevole e sicura" - Così, soprattutto nel fine settimana, le chat e le pagine Facebook si infiammano con segnalazioni e avvisi di ... Scrive lanazione.it

Fi-Pi-Li, il compromesso. “Prima i cantieri, poi il pedaggio. Le risorse le metterà la Regione” - Firenze, 21 settembre 2024 – Prima la nascita e la piena operatività di Toscana Strade, poi il pedaggio per i tir sulla Fi- Si legge su lanazione.it

Fi-Pi-Li, ancora incidenti e caos. Giani: «Toscana Strade subito» - Li ci sono stati incidenti e lunghe code: in poche ore ci sono stati sinistri a Lavoria, nel pienone dei rientri dal weekend ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it