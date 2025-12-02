Fi Pi Li e pedaggio ai camion mezza marcia indietro di Giani | La nuova società deve partire senza

"La nuova società avrà tre voci di entrata: il contributo della Regione, quello che può venire dallo Stato come strada regionale di interesse nazionale e infine c’è l’ipotesi di introdurre il pedaggio per i tir. Ma io credo che Toscana Strade Spa debba partire anche senza l’introduzione del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

#pedaggio solo per il #camion sulla Fi-Pi-Li. Ecco l'annuncio del #governatore Eugenio Giani LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

Fi Pi Li e pedaggio ai camion, mezza marcia indietro di Giani: "La nuova società deve partire senza" - "La nuova società avrà tre voci di entrata: il contributo della Regione, quello che può venire dallo Stato come strada regionale di interesse nazionale e infine c’è l’ipotesi di introdurre il pedaggio ... Riporta firenzetoday.it

Fi-Pi-Li, il 2026 sarà l'anno della svolta? - “La Regione sta portando avanti un proprio studio sulla Strada di grande comunicazione Firenze- nove.firenze.it scrive

Pedaggio sulla Fi-Pi-Li, cinque maxi telecamere per il nuovo ticket ai camion - Giù le mani dal portafoglio di chi lavora guidando i camion lungo una delle arterie più trafficate del Centro Italia. Segnala lanazione.it

Il pedaggio in Fi-Pi-Li per i camion "Vogliamo un confronto diretto" - Per questo l’associazione di rappresentanza delle imprese di trasporto merci, ha chiesto ... Scrive lanazione.it

Camion di traverso sulla Fi-Pi-Li. Fra Lastra a Signa e Ginestra si viaggerà a velocità ridotta fino al 22 dicembre - Serata da "tregenda" quella di ieri sulla Fi- Scrive piananotizie.it

Fi-Pi-Li, Giani tira dritto: «Lavori fondamentali. Applicheremo il pedaggio per i Tir» - Se ne parlava da tempo come una possibile soluzione per trovare i fondi con cui mettere mano alla superstrada Firenze- Come scrive uominietrasporti.it