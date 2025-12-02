Festività | la Scuola di musica Bonamici presenta il Calendario dell’Avvento musicale
Pisa, 1 dicembre 2025 – La Scuola di Musica ‘Giuseppe Bonamici’ annuncia un’iniziativa unica nel suo genere in occasione delle festività: il ‘Calendario dell’Avvento Musicale’. Non cioccolatini, ma dolci momenti di musica, cultura e formazione, con un concerto gratuito al giorno che vedrà esibirsi allievi, insegnanti, musicisti professionisti, cori e orchestra in un ricco programma che abbraccia tutti i generi musicali. In un periodo dell'anno dominato dal consumismo, la Scuola Bonamici si pone l'obiettivo di offrire alla comunità un'alternativa significativa: la promozione della cultura e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico-musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
