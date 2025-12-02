Festività | la Scuola di musica Bonamici presenta il Calendario dell’Avvento musicale

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 1 dicembre 2025 – La Scuola di Musica ‘Giuseppe Bonamici’ annuncia un’iniziativa unica nel suo genere in occasione delle festività: il ‘Calendario dellAvvento Musicale’. Non cioccolatini, ma dolci momenti di musica, cultura e formazione, con un concerto gratuito al giorno che vedrà esibirsi allievi, insegnanti, musicisti professionisti, cori e orchestra in un ricco programma che abbraccia tutti i generi musicali. In un periodo dell'anno dominato dal consumismo, la Scuola Bonamici si pone l'obiettivo di offrire alla comunità un'alternativa significativa: la promozione della cultura e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico-musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

festivit224 la scuola di musica bonamici presenta il calendario dell8217avvento musicale

© Lanazione.it - Festività: la Scuola di musica Bonamici presenta il Calendario dell’Avvento musicale

Scopri altri approfondimenti

festivit224 scuola musica bonamiciFestività: la Scuola di musica Bonamici presenta il Calendario dell’Avvento musicale - Pisa, 1 dicembre 2025 – La Scuola di Musica ‘Giuseppe Bonamici’ annuncia un’iniziativa unica nel suo genere in occasione delle festività: il ‘Calendario dell’Avvento Musicale’. Lo riporta lanazione.it

Nomine: la Scuola di musica “Bonamici” ha un nuovo presidente - A seguito delle dimissioni di Antonella Riacci, per 2 anni presidente della scuola, è stato eletto Lorenzo Gremigni, noto ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festivit224 Scuola Musica Bonamici