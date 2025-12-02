Festival del cinema di porretta terme omaggio a tazio secchiaroli
Il Festival del Cinema di Porretta Terme si prepara a celebrare un’importante commemorazione dedicata a Tazio Secchiaroli, figura di spicco nel panorama del reportage e della fotografia cinematografica. In occasione del centenario della sua nascita, l’evento, in programma dal 6 al 13 dicembre, diventerà il palcoscenico ideale per riflettere sull’eredità artistica di questo celebre fotografo. Oltre alla locandina ufficiale, che ripropone uno dei suoi iconici scatti, il festival ospiterà una mostra di immagini inedite, provenienti dall’archivio personale di Secchiaroli e mai pubblicate prima. Si tratta di un’occasione unica per approfondire il ruolo che Secchiaroli ha avuto nel panorama fotografico e cinematografico internazionale, grazie a uno sguardo autentico e originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
