Festa di Santa Barbara | celebrazioni a Motta San Giovanni

Il 4 dicembre si celebra la festa di Santa Barbara, nata a Nicomedia (odierna Izmit, nel nord della Turchia), il cui culto si diffuse largamente sia in Oriente che in Occidente. Santa Barbara è Patrona e protettrice di numerose categorie, tra cui marinai, pompieri, minatori e artificieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it