Festa di Piazza Navona
Dal 1 dicembre piazza Navona torna a trasformarsi nel cuore delle festività romane con bancarelle di artigianato autentico e appuntamenti serali pensati per far vivere la magia delle feste fino a tarda ora. La piazza sarà aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino all’1 di notte nei feriali e fino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Vi aspettiamo alla Festa di Santa Barbara in Piazza Italia. Potrai conoscere la nostra offerta formativa e tutti o nostri Indirizzi: LICEO ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PROFESSIONALE www.iisviagramsci.edu.it - facebook.com Vai su Facebook
Festa di Piazza Navona - I primi appuntamenti calendarizzati del Natale a piazza Navona sono i seguenti: ... Come scrive romatoday.it
Roma, il 6 dicembre torna la magia del Natale a Piazza Navona: cosa succederà all’inaugurazione ufficiale - Nel cuore del centro storico di Roma, tra fontane barocche e bancarelle multicolori, torna una delle tradizioni più attese della Capitale: la Festa della Befana a Piazza Navona ... Si legge su msn.com
Befana 2025 a Piazza Navona: programma completo e orari degli eventi della festa più amata di Roma - A Piazza Navona torna la Festa della Befana: spettacoli, musica e mercatini fino all’Epifania, quando la Befana saluterà i più piccoli. msn.com scrive
Il 6 dicembre torna la magia a Piazza Navona: cosa succederà all’inaugurazione ufficiale - Nel cuore del centro storico di Roma, tra fontane barocche e bancarelle multicolori, torna una delle tradizioni più attese della Capitale: la Festa della Befana a Piazza Navona ci accompagnerà lungo t ... Riporta msn.com
Migliaia di tifosi giallorossi in festa a Piazza Navona per i 98 anni della Roma - Piazza Navona si è tinta di giallorosso per celebrare i 98 anni della Roma: un compleanno speciale, il primo riconosciuto ufficialmente anche dal club, che ha infatti invitato i tifosi a festeggiare. Lo riporta blitzquotidiano.it
Cantiere a piazza Navona, tradizione della Befana e mercatini di Natale a rischio - Lavori avviati improvvisamente davanti a Sant’Agnese in Agone complicano volo della Befana e spazi per le bancarelle ... Segnala rainews.it